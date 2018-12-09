Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Eczacıbaşı VitrA, Brezilya ekibi Minas'a 3-2 yenildi. Çin'in Shaoxing kentinden oynanan turnuvadaki yarı final karşılaşmasının ilk setini temsilcimiz 25-22 kazandı. 26-24 ve 25-13 kaybettiği setlerle 2-1 geri düşen Eczacıbaşı, çekişmeli geçen dördüncü seti 25-23 alarak maçı finale setine taşıdı. Daha az hata yapan Minas, seti 15-12 aldı ve finale yükseldi. Temsilcimiz bugün 12.00'de Praia ile üçüncülük maçına çıkacak.



ASLAN, HATA YAPMADI: 3-0



Sultanlar Ligi'nin 8'inci haftasında Gala- tasaray, sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup etti. İlk iki seti 25-19'luk setlerle önde geçen sarı-kırmızılılar, son sette de hata yapmadı. İyi bir oyun ortaya koyan Aslan, 25-11 kazanarak 3-0'ı buldu. 8'inci haftada 4'üncü galibiyetini elde eden Galatasaray'da, Meryem Boz 19 sayıyla zaferin mimarı oldu



FENER, SERİYE BAĞLADI: 3-0

Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Çanakkale Belediye'ye konuk olan sarı-lacivertliler 3-0 kazandı ve üst üste 4'üncü toplamda 6'ıncı galibiyetini elde etti. 25-17, 25-17 ve 2519'luk setlerle galibiyete uzanan Kanarya'da; Melissa Vargas 25 sayı kaydetti. F.Bahçe gelecek hafta Nilüfer Belediye'yi konuk edecek.



KISA KISA... KISA KISA... KISA ...



Sultanlar Ligi'nde Karayolları'na konuk olan THY, 3-1 kazandı. 25-20, 18-25, 17-25 ve 25-19'luk setlerle galibiyete uzanan THY, ligdeki 5'inci zaferini elde etti. Karayolları ise 8'inci haftada 5'inci yenilgisini tattı.



Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nde İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı deplasmanda 3-1 yendi. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri ise; 18-25, 25-17, 29-31 ve 16-25 sona erdi.



NİLÜFER, AYDIN'I DEVİRDİ



Nilüfer Belediye, Aydın Belediye'yi deplasmanda 3-2 yendi. İlk seti 25-19 kaybeden konuk ekip, 25-20 ile dengeyi kurdu. Aydın, 25-15 ile bir kez daha öne geçerken, aynı skorla 2-2'yi bulan Nilüfer, tie-break'te de 15-7'lik skorla kazandı.



KULA'YA BİR DARBE DAHA



Tokat Belediye Plevne, Jeopark Kula Belediye'yi, deplasmanda 3-0 mağlup etti. 25-17, 25-23 ve 25-19'luk setlerle kazanan Tokat Plevne, Efeler Ligi'ndeki 4'üncü galibiyetini aldı. 8'inci yenilgisini alan Kula ise ligin dibinden kurtulamadı.



HALKBANK SAHNE ALIYOR



Efeler Ligi'nde 9'uncu hafta heyecanı dört karşılaşmayla devam edecek. Halkbank, günün ilk maçında 14.00'te Arkasspor'u konuk edecek. Diğer karşılaşmalar: 15.00: Galatasaray-Ziraat Bankası, 16.00: İnegöl-Arhavi, 17.00: Maliye-İBBSK