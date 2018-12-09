Eczacıbaşı'nın çabası yetmedi!
09 Aralık 2018, Pazar
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Eczacıbaşı'nın çabası yetmedi!

Eczacıbaşı'nın çabası yetmedi!

Eczacıbaşı, Brezilya ekibi Minas’a 3-2 yenilerek dünya üçüncülüğü maçına çıkma hakkı elde etti.

Voleybolda Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Eczacıbaşı VitrA, Brezilya ekibi Minas'a 3-2 yenildi. Çin'in Shaoxing kentinden oynanan turnuvadaki yarı final karşılaşmasının ilk setini temsilcimiz 25-22 kazandı. 26-24 ve 25-13 kaybettiği setlerle 2-1 geri düşen Eczacıbaşı, çekişmeli geçen dördüncü seti 25-23 alarak maçı finale setine taşıdı. Daha az hata yapan Minas, seti 15-12 aldı ve finale yükseldi. Temsilcimiz bugün 12.00'de Praia ile üçüncülük maçına çıkacak.

ASLAN, HATA YAPMADI: 3-0

'nin 8'inci haftasında Gala- tasaray, sahasında 'ı 3-0 mağlup etti. İlk iki seti 25-19'luk setlerle önde geçen sarı-kırmızılılar, son sette de hata yapmadı. İyi bir oyun ortaya koyan Aslan, 25-11 kazanarak 3-0'ı buldu. 8'inci haftada 4'üncü galibiyetini elde eden Galatasaray'da, 19 sayıyla zaferin mimarı oldu

FENER, SERİYE BAĞLADI: 3-0

Fenerbahçe, 'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Çanakkale Belediye'ye konuk olan sarı-lacivertliler 3-0 kazandı ve üst üste 4'üncü toplamda 6'ıncı galibiyetini elde etti. 25-17, 25-17 ve 2519'luk setlerle galibiyete uzanan Kanarya'da; Melissa Vargas 25 sayı kaydetti. F.Bahçe gelecek hafta 'yi konuk edecek.

KISA KISA... KISA KISA... KISA ...

Sultanlar Ligi'nde Karayolları'na konuk olan , 3-1 kazandı. 25-20, 18-25, 17-25 ve 25-19'luk setlerle galibiyete uzanan , ligdeki 5'inci zaferini elde etti. Karayolları ise 8'inci haftada 5'inci yenilgisini tattı.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, 'nde İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı deplasmanda 3-1 yendi. Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri ise; 18-25, 25-17, 29-31 ve 16-25 sona erdi.

NİLÜFER, AYDIN'I DEVİRDİ

, Aydın Belediye'yi deplasmanda 3-2 yendi. İlk seti 25-19 kaybeden konuk ekip, 25-20 ile dengeyi kurdu. Aydın, 25-15 ile bir kez daha öne geçerken, aynı skorla 2-2'yi bulan Nilüfer, tie-break'te de 15-7'lik skorla kazandı.

KULA'YA BİR DARBE DAHA

Tokat , Jeopark Kula Belediye'yi, deplasmanda 3-0 mağlup etti. 25-17, 25-23 ve 25-19'luk setlerle kazanan Tokat Plevne, 'ndeki 4'üncü galibiyetini aldı. 8'inci yenilgisini alan Kula ise ligin dibinden kurtulamadı.

HALKBANK SAHNE ALIYOR

Efeler Ligi'nde 9'uncu hafta heyecanı dört karşılaşmayla devam edecek. , günün ilk maçında 14.00'te Arkasspor'u konuk edecek. Diğer karşılaşmalar: 15.00: Galatasaray-Ziraat Bankası, 16.00: İnegöl-Arhavi, 17.00: Maliye-İBBSK

  1. 9.12.2018
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