İstanbul Büyükşehir Belediyespor GFC Ajaccio'yu konuk edecek
04 Aralık 2018, Salı
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Büyükşehir Belediyespor Ajaccio'yu konuk edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyespor GFC Ajaccio'yu konuk edecek

Türk ekibi, Erkekler 16'lı final turu rövanş maçında yarın temsilcisi Ajaccio ile karşılaşacak.

Voleybolda Büyükşehir Belediyespor, Erkekler 16'lı final turu rövanş maçında yarın temsilcisi Ajaccio'yu konuk edecek.

Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak.

, ilk maçta Fransa deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etmişti.

Türk ekibi, rakibine yarın 3-2 yenilse dahi adını 8'li finaller turuna yazdıracak.

GFC Ajaccio'nun rövanş maçını 3-0 veya 3-1 kazanması halinde ise tur atlayacak takım altın setin ardından belli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, turu geçmesi durumunda ()-Shakhtior (Belarus) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

  1. 4.12.2018 11:48
  2. Güncelleme: 4.12.2018 12:29
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