Türk ekibi, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi GFC Ajaccio ile karşılaşacak.
Voleybolda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Fransa temsilcisi GFC Ajaccio'yu konuk edecek.
Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk maçta Fransa deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etmişti.
Türk ekibi, rakibine yarın 3-2 yenilse dahi adını 8'li finaller turuna yazdıracak.
GFC Ajaccio'nun rövanş maçını 3-0 veya 3-1 kazanması halinde ise tur atlayacak takım altın setin ardından belli olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, turu geçmesi durumunda Olympiakos (Yunanistan)-Shakhtior (Belarus) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- 4.12.2018 11:48
- Güncelleme: 4.12.2018 12:29
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Kaptanlığı sevdi
Toplam 1
Yorum
bjk advers Beşiktaş gibi bir takımı bırakıp giden Sosa Trabzonspor da mutlu musun ?
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Erwin Koeman'dan Slimani yorumu!
Toplam 2
Yorum
KASA GİTİN ARTIK BAŞIMIZDAN
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İbre bize döndü
Toplam 2
Yorum
eray devre arası transfer zor ama 2 yabanci forvet şart bize avrupa için defansada takvye şart sağ bek sözellikle roco love larin kesin gitsin
İstanbul Büyükşehir Belediyespor GFC Ajaccio'yu konuk edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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