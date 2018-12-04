Voleybol Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında iki Türk temsilcisinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda yarın saat 18.00'de başlayacak Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçında hakemler Rusya'dan Ivan Chumak ve Hırvatistan'dan Bojan Bardic görev yapacak.

İki takım arasında İstanbul'daki ilk maçı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı. Yarınki müsabakayı Aydın Büyükşehir Belediyespor'un 3-0 veya 3-1 galip tamamlaması halinde bir üst tura çıkacak ekip, oynanacak altın setin ardından belli olacak. Diğer sonuçlarda ise Beşiktaş adını bir üst tura yazdıracak.

Eşleşmeyi galip bitirecek ekip, 8'li final turunda Belçika'dan Hermes takımıyla mücadele edecek.