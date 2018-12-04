Challenge Kupası'nda Türk randevusu
Voleybol Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Voleybol Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçında iki Türk temsilcisinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı konuk edecek.
Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda yarın saat 18.00'de başlayacak Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçında hakemler Rusya'dan Ivan Chumak ve Hırvatistan'dan Bojan Bardic görev yapacak.
İki takım arasında İstanbul'daki ilk maçı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı. Yarınki müsabakayı Aydın Büyükşehir Belediyespor'un 3-0 veya 3-1 galip tamamlaması halinde bir üst tura çıkacak ekip, oynanacak altın setin ardından belli olacak. Diğer sonuçlarda ise Beşiktaş adını bir üst tura yazdıracak.
Eşleşmeyi galip bitirecek ekip, 8'li final turunda Belçika'dan Hermes takımıyla mücadele edecek.
- 4.12.2018 09:59
- Güncelleme: 4.12.2018 10:09
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Bayram Bektaş'a güven oyu!
Toplam 1
Yorum
Fevzi Göz göz dışarda korkak oynuyor içerde stat dolu olup puan alırsak olay bitmiş kalıcı olamayız
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Koeman: Stresli durumdayız
Toplam 1
Yorum
Fenerli Yaşar Takım iyi yolda gidiyor bundan iyisi olmaz hoca takımı iyi duruma getiriyor
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Mustafa Denizli: Gerekirse oynarız
Toplam 1
Yorum
Fb Serkan Beraberlik iyidir 2 tarafta itiraz etmez yorumcu keyfi için oynayıp yorulmaya gerek Yok
Challenge Kupası'nda Türk randevusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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