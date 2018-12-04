Challenge Kupası'nda Türk randevusu
04 Aralık 2018, Salı
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'nda Türk randevusu

Challenge Kupası'nda Türk randevusu

Kupası 16'lı final turu rövanş maçında , 'ı ağırlayacak.

Kupası 16'lı final turu rövanş maçında iki Türk temsilcisinden , 'ı konuk edecek.

Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda yarın saat 18.00'de başlayacak Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçında hakemler 'dan Ivan Chumak ve Hırvatistan'dan Bojan Bardic görev yapacak.

İki takım arasında 'daki ilk maçı Beşiktaş 3-1 kazanmıştı. Yarınki müsabakayı Aydın Büyükşehir Belediyespor'un 3-0 veya 3-1 galip tamamlaması halinde bir üst tura çıkacak ekip, oynanacak altın setin ardından belli olacak. Diğer sonuçlarda ise Beşiktaş adını bir üst tura yazdıracak.

Eşleşmeyi galip bitirecek ekip, 8'li final turunda 'dan Hermes takımıyla mücadele edecek.

  1. 4.12.2018 09:59
  2. Güncelleme: 4.12.2018 10:09
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