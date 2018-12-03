Marco Motta: "İlk maçta dikkatli olmalıyız"
03 Aralık 2018, Pazartesi
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: "İlk maçta dikkatli olmalıyız"

<a href="/index/marco-motta?id=58831be6-d1de-43db-b1ab-fb437e6067bc" class="" rel="tag">Marco Motta</a>: "İlk maçta dikkatli olmalıyız"

Turnuva öncesi FIVB tarafından düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen takım kaptanları ve başantrenörler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve takımların tanıtımı yapıldı.

Dünya Kulüpler Şampiyonası'na hazır olduklarını söyleyen Başantrenörü , "Yarın ilk maçımızı Altay ile yapacağız. Rakip hakkında çok bilgimiz yok ama, Natalya Mammadova ve Silvija Popovic gibi önemli oyunculara sahipler. İlk maçta dikkatli olmalıyız ve turnuva boyunca konsantrasyonumuzu korumalıyız" diye konuştu.

'nın dördüncü kez katıldığı ve daha önce 2015 ve 2016'da iki sene üst üste şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attığı organizasyon, 'in Shaoxing şehrinde 4-9 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Turuncu-beyazlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında 4 Aralık Salı günü, TSİ 12:00'de 'ın Altay takımıyla karşılaşacak.

  1. 3.12.2018 10:43
  2. Güncelleme: 3.12.2018 11:43
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