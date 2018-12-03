Marco Motta: "İlk maçta dikkatli olmalıyız"
Turnuva öncesi FIVB tarafından düzenlenen basın toplantısında bir araya gelen takım kaptanları ve başantrenörler, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve takımların tanıtımı yapıldı.
Dünya Kulüpler Şampiyonası'na hazır olduklarını söyleyen Eczacıbaşı VitrA Başantrenörü Marco Motta, "Yarın ilk maçımızı Altay ile yapacağız. Rakip hakkında çok bilgimiz yok ama, Natalya Mammadova ve Silvija Popovic gibi önemli oyunculara sahipler. İlk maçta dikkatli olmalıyız ve turnuva boyunca konsantrasyonumuzu korumalıyız" diye konuştu.
Eczacıbaşı VitrA'nın dördüncü kez katıldığı ve daha önce 2015 ve 2016'da iki sene üst üste şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attığı organizasyon, Çin'in Shaoxing şehrinde 4-9 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
Turuncu-beyazlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında 4 Aralık Salı günü, TSİ 12:00'de Kazakistan'ın Altay takımıyla karşılaşacak.
- 3.12.2018 10:43
- Güncelleme: 3.12.2018 11:43
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Zeljko Obradovic’ten oyuncularına övgü
Toplam 1
Yorum
Enda Beton yetmez.
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Galatasaray'dan derbi sonrası ilginç tavır
Toplam 2
Yorum
Enda Madurum da madurum :)
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Trabzonspor direğe takıldı!
Toplam 1
Yorum
baksoy Yazıcı çok kadersiz her attığı şut ya direğe vuruyor ya da direği sıyırıyor ? yeni bir hami yetişiyor yaradan sana güç kuvvet versin devam ?
Marco Motta: "İlk maçta dikkatli olmalıyız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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