Galatasaray HDI Sigorta tur için sahaya çıkıyor
03 Aralık 2018, Pazartesi
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tur için sahaya çıkıyor

<a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> <a href="/index/hdi?id=d35cbcf7-9b70-4797-87e3-342b5c37335b" class="" rel="tag">HDI</a> <a href="/index/sigorta?id=a70cceac-ac42-4c69-bc49-374914b8fd31" class="" rel="tag">Sigorta</a> tur için sahaya çıkıyor

Sarı-kırmızılı voleybol takımı, 16'lı final turu rövanş maçında yarın Romanya'nın CSM Targoviste ekibini konuk edecek.

Kadın Voleybol Takımı, 16'lı final turu rövanş maçında yarın Romanya'nın CSM Targoviste ekibiyle karşılaşacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, yarınki müsabakadan istediği sonuçla ayrılarak 8'li final turuna yükselmeye çalışacak.

, rakibini elemesi durumunda Nova KBM Branik (Slovenya)-Yenisei Krasnoyarsk () eşleşmesinin galibi ile 8'li final turunda mücadele edecek.

  1. 3.12.2018 10:19
  2. Güncelleme: 3.12.2018 10:59
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