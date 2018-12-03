Galatasaray HDI Sigorta tur için sahaya çıkıyor
Sarı-kırmızılı voleybol takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Romanya'nın CSM Targoviste ekibini konuk edecek.
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında yarın Romanya'nın CSM Targoviste ekibiyle karşılaşacak.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Deplasmandaki ilk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, yarınki müsabakadan istediği sonuçla ayrılarak 8'li final turuna yükselmeye çalışacak.
Galatasaray HDI Sigorta, rakibini elemesi durumunda Nova KBM Branik (Slovenya)-Yenisei Krasnoyarsk (Rusya) eşleşmesinin galibi ile 8'li final turunda mücadele edecek.
- 3.12.2018 10:19
- Güncelleme: 3.12.2018 10:59
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Zeljko Obradovic’ten oyuncularına övgü
Toplam 1
Yorum
Enda Beton yetmez.
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Galatasaray'dan derbi sonrası ilginç tavır
Toplam 2
Yorum
Enda Madurum da madurum :)
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Trabzonspor direğe takıldı!
Toplam 1
Yorum
baksoy Yazıcı çok kadersiz her attığı şut ya direğe vuruyor ya da direği sıyırıyor ? yeni bir hami yetişiyor yaradan sana güç kuvvet versin devam ?
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