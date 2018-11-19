Nilüfer’den ilk zafer – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’den ilk zafer

    Nilüfer’den ilk zafer

    ’nin 5’inci haftasında Belediye, sahasında ’ı 3-1 mağlup etti.

    İlk seti 25-23 kazanan ev sahibi, ikinci seti 25-18 kaybedince durum 1-1 oldu. , 25-19 ve 25-15'lik setlerle 'ndeki ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar ise 4. maçta ikinci yenilgisini yaşadı.
    1. 19.11.2018
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