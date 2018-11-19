İBB’den set yok! – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’den set yok!

    İBB’den set yok!

    Efeler Ligi’nin 6’ıncı hafta karşılaşmasında , sahasında ’u 3-0’la geçti.

    Mücadeleye iyi başlayan turuncu-beyazlılar, ilk setten 25-22'lik üstünlükle ayrıldı. İkinci sette daha iyi bir oyun ortaya koyan , 25-15'le durumu 2-0 yaptı. Son seti de 25-18 kazanan ekibi, ligdeki 5. galibiyetini elde ederek geçtiğimiz haftadaki yenilgisinin yaralarını sardı.
    1. 19.11.2018
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