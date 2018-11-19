Aslan’a sürpriz

Efeler Ligi 6'ıncı haftasında Arkas Spor, konuk ettiği Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede iyi bir oyun ortaya koyan Arkas, teknik molasına 12-10 geride girdiği ilk seti 25-19 kazandı. Karşılıklı sayılarla ilerleyen ikinci sette teknik moladan sonra arayı açmayı başaran Arkas, 25-17 ile durumu 2-0 yaptı.



SON SETTE BÜYÜK ÇEKİŞME



Karşılaşmanın üçüncü ve son setinin teknik molasına Arkas Spor ikinci sette olduğu gibi 12-10 üstün girdi. Molanın ardından çekişmeli devam eden seti Arkas, 32-30 önde tamamladı ve maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray'a ilk yenilgisini tattıran İzmir temsilcisi, ligdeki 4. zaferini kazandı. Karşılaşmanın en skoreri 21 sayıyla Robert Taht olurken, Lagumdzıja da 16 sayı ile takımına önemli katkı sağladı. Arkas'ın, 25 Kasım Pazar günü İnegöl Belediyespor'a konuk olacağı Efeler Ligi'nin 7'inci haftasında, Galatasaray ise 24 Kasım Cumartesi günü Belediye Plevne'yi ağırlayacak.