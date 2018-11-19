Aslan’a sürpriz
Sezona iyi bir giriş yapan Galatasaray, Arkas deplasmanında şok yaşadı. İzmir ekibi, 3-0’lık galibiyetle rakibine Efeler Ligi’ndeki ilk yenilgisini tattırdı
Efeler Ligi 6'ıncı haftasında Arkas Spor, konuk ettiği Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede iyi bir oyun ortaya koyan Arkas, teknik molasına 12-10 geride girdiği ilk seti 25-19 kazandı. Karşılıklı sayılarla ilerleyen ikinci sette teknik moladan sonra arayı açmayı başaran Arkas, 25-17 ile durumu 2-0 yaptı.
SON SETTE BÜYÜK ÇEKİŞME
Karşılaşmanın üçüncü ve son setinin teknik molasına Arkas Spor ikinci sette olduğu gibi 12-10 üstün girdi. Molanın ardından çekişmeli devam eden seti Arkas, 32-30 önde tamamladı ve maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Galatasaray'a ilk yenilgisini tattıran İzmir temsilcisi, ligdeki 4. zaferini kazandı. Karşılaşmanın en skoreri 21 sayıyla Robert Taht olurken, Lagumdzıja da 16 sayı ile takımına önemli katkı sağladı. Arkas'ın, 25 Kasım Pazar günü İnegöl Belediyespor'a konuk olacağı Efeler Ligi'nin 7'inci haftasında, Galatasaray ise 24 Kasım Cumartesi günü Belediye Plevne'yi ağırlayacak.
- 19.11.2018
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
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33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
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Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
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