Yamaç paraşütü denemeleri renkli görüntüler oluşturdu.

Tunceli'de 6-7 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in, Tunceli'nin doğa, su ve hava sporlarında markalaşması amacıyla yürüttüğü çalışmalar neticesinde 23-27 Mayıs tarihleri arasında Türkiye Rafting şampiyonasının düzenlendi. Ardından Vali Sonel'in devreye girmesiyle kentin hava sporları için potansiyelinin tespit edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonrasında Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Tunceli'de ilk kez, "Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası" düzenleme kararı aldı. 6-7 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan şampiyona öncesinde yamaç paraşütçüleri deneme uçuşlarına başladı. Sporcuların yaptıkları deneme uçuşları ve akrobasi gösterileri, renkli görüntülere sahne oldu.

TUNCELİ İLKLERİN ŞEHRİ OLDU!

Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası ile kentte bir ilkin daha yaşanacağını belirten Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, "23-27 Mayıs 2018'de Tunceli'de ilk kez yaptığımız Rafting Türkiye Şampiyonası'ndan sonra bu defa da 6-7 Ekim tarihlerinde Tunceli'de ilk kez Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonası yapılacak. İlimiz açısından önemli bir gelişmedir. Tunceli artık şampiyonlarla anılır oldu. Türkiye Yamaç Paraşütü Akrobasi Şampiyonasının ilimizde düzenlenmesini, ilimizin tanıtımı açısından çok önemsiyoruz. Tunceli'nin su sporları, doğa sporları ve hava sporları branşlarında da markalaştırmak için çalışıyoruz Eminim ki; raftingde olduğu gibi Yamaç Paraşütü şampiyonasıyla da kentimiz adıyla ön plana çıkacak. Türkiye genelinden birçok sporcu gelecek ve 2 gün süreyle burada yarışacaklar. Tunceli'nin, Munzur'un güzelliklerini de görecekler"dedi.



Şampiyonaların düzenlenmesinden destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür eden Vali Sonel, sporseverleri de şampiyonayı izlemeye davet etti.