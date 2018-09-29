A Kadın Milli Takımı galibiyetle başladı
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    A Kadın Milli Takımı galibiyetle başladı

    A Kadın Milli Takımı galibiyetle başladı

    Japonya’nın ev sahipliğinde organize edilen 18. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A , B Grubu’ndaki ilk maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti.

    Japonya'nın Sapporo kentindeki 'da oynanan mücadeleye milliler, Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Mücadeleyi TVF Yönetim Kurulu Üyesi, Milli Takımlar Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu da izledi.
    Rakibini 25-18, 25-13 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, şampiyonaya galibiyetle galibiyetle başladı.


    Daha önce Kanada ile Dünya şampiyonalarında iki kez karşı karşıya gelen milliler, bu sonuçla birlikte Kanada ile oynadığı 3. karşılaşmadan da galibiyet ayrıldı.



    Salon: Hokkaido Prefectural Sports Center?

    Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Walter Hugo Vera Mechan (Peru)

    Türkiye: Şeyma, Zehra, Cansu, Eda, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin)
    Kanada: Ryk, Bailey, Lea Gray, Cross, Cyr, Maglio, Niles (L) (Beamish, Richey, Joseph, Smith, Belanger)

    Setler: 25-18, 25-13, 25-15
    Süre: 1 saat 14 dakika (28, 22, 23)


    (A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KAPTANI EDA ERDEM DÜNDAR)


    1. 29.9.2018 12:42
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