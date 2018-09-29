A Kadın Milli Takımı galibiyetle başladı
Japonya’nın ev sahipliğinde organize edilen 18. FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Takım, B Grubu’ndaki ilk maçında Kanada'yı 3-0 mağlup etti.
Japonya'nın Sapporo kentindeki Hokkaido Prefectural Sports Center'da oynanan mücadeleye milliler, Cansu, Eda, Zehra, Şeyma, Meliha, Meryem altılısı ve libero Simge ile başladı. Mücadeleyi TVF Yönetim Kurulu Üyesi, Milli Takımlar Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu da izledi.
Rakibini 25-18, 25-13 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup eden ay-yıldızlılar, şampiyonaya galibiyetle galibiyetle başladı.
Daha önce Kanada ile Dünya şampiyonalarında iki kez karşı karşıya gelen milliler, bu sonuçla birlikte Kanada ile oynadığı 3. karşılaşmadan da galibiyet ayrıldı.
Salon: Hokkaido Prefectural Sports Center?
Hakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Walter Hugo Vera Mechan (Peru)
Türkiye: Şeyma, Zehra, Cansu, Eda, Meliha, Meryem, Simge (L) (Aylin)
Kanada: Ryk, Bailey, Lea Gray, Cross, Cyr, Maglio, Niles (L) (Beamish, Richey, Joseph, Smith, Belanger)
Setler: 25-18, 25-13, 25-15
Süre: 1 saat 14 dakika (28, 22, 23)
(A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KAPTANI EDA ERDEM DÜNDAR)
- 29.9.2018 12:42
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Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın pozisyonunu yorumladı: Penaltı mı?
Toplam 1
Yorum
olumune gs var hikayeden var hocam hakemler yanlış karar verip dönmedi pek ben göremedim hep kendi bildiklerini okudular bence çok saçma....
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Ömer Bayram ilk maçında asist yaptı
Toplam 1
Yorum
MERT Bravo Ömer, süper oynadın, aynen devam. Yalnız ortaları bölgeye rastgele değil müsait arkadaşına bakarak yapman lazım
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Maç Sonucu | Galatasaray 1-0 BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 3
Yorum
Metin Erdem Gs da herkes kendini messi sanıyor ama ne pas verebiliyorlar ne de şut çekebiliyorlar. Hoca yat yat uyu diyor bunlara
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