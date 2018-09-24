Ana Antonijevic: "Büyük bir kulüpteyim" – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    : "Büyük bir kulüpteyim"

    Ana Antonijevic: "Büyük bir kulüpteyim"

    milli takımında da forma giyen 31 yaşındaki pasör, “’da da bilinen çok büyük bir kulübe geldiğim çok mutluyum” diye konuştu.

    Kadın Voleybol Takımının yeni sezonda kadrosuna kattığı isimlerden , sarı-lacivertli ekibe övgüler yağdırdı. Geçtiğimiz günlerde 'a gelen ve takımla birlikte hazırlıklarına başlayan 31 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe gibi 'da da bilinen çok büyük bir kulübe geldiğim çok mutluyum" ifadeleriyle heyecanını dile getirdi. Milli takımdan da hocası olan antrenör Zoran Terzic ile birlikte çalışacak olmanın işlerini kolaylaştıracağına dikkat çeken pasör, sözlerini şöyle sürdürdü: "3 kulvarda mücadele edeceğiz. Zorlu bir süreç bizi bekliyor. Sıkı antrenman yapmamız gerekiyor. İnşallah hep beraber başarılı oluruz. Fenerbahçe, taraftarıyla birlikte çok büyük bir aile. Sezon boyunca bizleri yalnız bırakmamalarını istiyoruz."
    1. 24.9.2018
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