Antalyaspor’un Filede ilk rakibi Söke Voleybol
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    ’un Filede ilk rakibi

    Antalyaspor’un Filede ilk rakibi Söke Voleybol

    2018-2019 Voleybol Sezonu Bayanlar 2. Ligi’nde Voleybol A Takımı’nın ilk rakibi oldu.

    2018-2019 Voleybol Sezonu Bayanlar 2. Ligi'nin fikstürü Ankara Volley Hotel Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kura çekimi sonucunda belli oldu.
    Geçtiğimiz sezon 5 aylık kısa bir sürede oluşturulan ve Bölgesel Lig'de karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek 2. Lig'de mücadele etme hakkını elde eden Voleybol A Takımı'nın ligdeki ilk rakibi ise oldu. Türkiye Voleybol 2. Ligi 3. Grupta yer alan kırmızı-beyazlı ekip, Ekim ayının ilk haftasında Söke Voleybol'u evinde ağırlayacak.


    Geçtiğimiz sezon oluşturulan kemik kadro korunarak planlanan transferlerin ise Antalya'da faaliyet gösteren kulüplerden ve altyapılardan yapılması planlanıyor. Antrenör Gökhan Egeli gözetiminde çalışmalarını sürdürecek olan kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezonda ortaya koyacağı mücadeleyle Antalyalı voleybolseverleri salona çekmeye hazırlanıyor.

    Takımın yeni sezon fikstürü ise şu şekilde:


    1. Hafta: Antalyaspor - Söke Voleybol
    2. Hafta: Kepez Belediye - Antalyaspor
    3. Hafta: Antalyaspor - Nazilli Belediyesi
    4. Hafta: Bodrum Doğuşspor - Antalyaspor
    5. Hafta: Antalyaspor - Büyükşehir Belediyesi
    6. Hafta: Alaşehir Belediyesi - Antalyaspor
    7. Hafta: Antalyaspor - Bay
    8. Hafta: Antalyaspor - Ateş Çelik Bergama Bld.
    9. Hafta: Marmaris Akademi - Antalyaspor
    10. Hafta: Antalyaspor - İzmirspor
    11. Hafta: Gelişim Koleji - Antalyaspor

    1. 10.8.2018 15:32
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