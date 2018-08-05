Sanders’ta işlem tamam – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Sanders’ta işlem tamam

    Sanders’ta işlem tamam
    TAKIMI Guiliani'ye emanet eden , Kanadalı pasör Tyler James Sanders'ı kadrosuna kattı. 2016 Rio Olimpiyatları'nda Kanada formasını giyen 27 yaşındaki pasör, son olarak Polonya'nın Trefl Gdansk takımında oynadı. Sanders, 2016- 2017'da ise Arkas'ın kadrosunda yer almıştı. Farklı teklifler almasına rağmen Halkbank'ı tercih ettiğini belirten Sanders, "Hedefim ligde şampiyonluk kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmak. Takım olarak bir uyum sağlayacağımıza ve kupa alışkanlıklarımızı devam ettireceğimize inanıyorum. Şampiyon kadro ile başarı aramak istedim" diye konuştu.
    1. 5.8.2018
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