Fenerbahçe'den voleybolda transfer
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Halkbank'ın milli oyuncusu Emre Batur'u renklerine kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek voleybol takımımız, Halkbank'da forma giyen Emre Batur'u renklerine bağladı. 2.01 metre boyunda olan Emre Batur, bundan sonra Fenerbahçemiz için mücadele edecektir." denildi.
Açıklamada, Emre'ye sarı-lacivertli formayla başarı dileklerinde bulunulurken, "Emre Batur'a, Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen takımımızda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kariyerinde daha önce Tokat Belediyesi Plevnespor ve Halkbank formaları giyen 30 yaşındaki oyuncu, milli takımda da görev aldı.
- 9.7.2018 17:13
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Cocu Elmas buldu!
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu çocuğun kumaşı sağlam gerekirse bu sezon yapılanma sezonu olacağından feda başlatılabilir alt yapıdan potansiyelli oyuncular A takıma..
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En dayanıklı İbanez oldu
Toplam 1
Yorum
ts61 sezon başladığındada paf takıma yollayıp ödüllendirirsiniz. şu damdoya verilen şans bu adama verilmedi ve bunun gibi nicelere...
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Fenerbahçe Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzaladı
Toplam 4
Yorum
fbli azizin başkanlığı süresince fb liğimi dondurmuştum,ali koç geldi tekrar fb liliğime devam demiştim, ama volkan yüzünden tekrar donduracağım.
Fenerbahçe'den voleybolda transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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