Fenerbahçe'den voleybolda transfer
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    'den voleybolda transfer

    Fenerbahçe'den voleybolda transfer

    , 'ın milli oyuncusu Emre Batur'u renklerine kattı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek voleybol takımımız, 'da forma giyen Emre Batur'u renklerine bağladı. 2.01 metre boyunda olan Emre Batur, bundan sonra Fenerbahçemiz için mücadele edecektir." denildi.

    Açıklamada, Emre'ye sarı-lacivertli formayla başarı dileklerinde bulunulurken, "Emre Batur'a, 'ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen takımımızda başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    Kariyerinde daha önce Belediyesi Plevnespor ve Halkbank formaları giyen 30 yaşındaki oyuncu, milli takımda da görev aldı.

    1. 9.7.2018 17:13
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