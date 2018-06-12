Filede Avrupa 3.süyüz – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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HEPSİ
    12 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Filede Avrupa 3.süyüz

    Filede Avrupa 3.süyüz
    21 Yaş Altı İşitme Engelliler Takımı, Avrupa 3.sü oldu. Türkiye İşitme Engelliler Spor 'nın Palermo kentinde düzenlenen organizasyonda Milli Takımı, son karşılaşmasında ev sahibi 'yı 3-1 mağlup ederek şampiyonayı üçüncülükle tamamlandı.
    1. 12.6.2018
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