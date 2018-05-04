Galatasaray filede zafer peşinde – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    filede zafer peşinde

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> filede zafer peşinde
    Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 'a kalan G.Saray, bu branşta tarihinin ilk Avrupa kupasını kazanmak için mücadele edecek. G.Saray, Romanya'nın başkenti Bükreş'te yarın ve pazar günü yapılacak turnuvada VakıfBank, Imoco Volley () ve ev sahibi ile yarışacak. G.Saray'ın ilk maçı ile yarın saat 19.00'da olacak. Kazanan finale çıkacak.
    1. 4.5.2018
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