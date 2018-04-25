Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu, yarın Eczacıbaşı VitrA ile VakıfBank arasında yapılacak karşılaşmayla belli olacak.
Eczacıbaşı VitrA, play-off final serisinin 5. maçında VakıfBank'ı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek. TRT Spor'dan naklen yayımlanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.
Toplam 3 galibiyet elde edecek takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride 2-2'lik eşitlik bulunuyor.
Yarınki karşılaşmadan galip ayrılacak takım, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu şampiyonu olacak.
- 25.4.2018 09:42
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Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Buyrun burdan yakın şimdi cevap versinler.
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Yorum
TARAFTAR Adamsın Aykut hoca Adam..
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Fatih Terim'den Quaresma ve Talisca'ya önlem!
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TARAFTAR O iki kişi Şenol hoca ve Tolga ya özel önlem al hocam , yoksa maç tatil edilir,
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