Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'nde şampiyon belli oluyor

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli oluyor

    Voleybol 'nde 2017-2018 sezonunun şampiyonu, yarın ile VakıfBank arasında yapılacak karşılaşmayla belli olacak.

    , play-off final serisinin 5. maçında VakıfBank'ı Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek. TRT Spor'dan naklen yayımlanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

    Toplam 3 galibiyet elde edecek takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride 2-2'lik eşitlik bulunuyor.

    Yarınki karşılaşmadan galip ayrılacak takım, 'nde 2017-2018 sezonu şampiyonu olacak.

    1. 25.4.2018 09:42
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