VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı devirdi, seriyi eşitledi – Fotomaç – 25 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    , 'yı devirdi, seriyi eşitledi

    VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı devirdi, seriyi eşitledi
    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi 4. maçında , 'yı 3-0 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. Eczacıbaşı şampiyonluk kupasını kaldırma fırsatını kaçırırken, VakıfBank seride 2-2 eşitliği sağladı. Serinin 5. ve son maçı yarın akşam oynanacak.
    1. 25.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı devirdi, seriyi eşitledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN