VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı devirdi, seriyi eşitledi
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisi 4. maçında VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. Eczacıbaşı şampiyonluk kupasını kaldırma fırsatını kaçırırken, VakıfBank seride 2-2 eşitliği sağladı. Serinin 5. ve son maçı yarın akşam oynanacak.
- 25.4.2018
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