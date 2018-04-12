Arkasspor, Kula'dan Murilo Radke'yi aldı
VOLEYBOL Efeler Ligi'nde sezonu şampiyon Halkbank'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Arkasspor, dış transferde ilk olarak Jeopark Kula Belediyespor'dan pasör Murilo Radke'yle anlaştı.
Sezon sonunda altyapı patentli smaçör Gökhan Gökgöz'ün ayrıldığı İzmir ekibinin Brezilyalı Radke'ye prensipte söz kestiği öğrenildi. 1.98 boyunda, 28 yaşındaki pasör, Kula'dan önce Budva Rivejra, Kappesberg, Medley, Cimed, Pinheiros, Sada Cruzeiro, Ulbra, Unisul ve Sogipa takımlarında görev yaptı.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:39
-
Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
gs sabriden başka gs için fedakarlık yapan yok arda gs nin önerdiği rakamı komik demesi armaya ne kadar değer verdiğinin ölçüsüdür
-
Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 12
Yorum
mehmetçik fb nin finansal fair play cezası bitiyor haziranda gerekli mevkilere transfer yapabilir.Ali Koç başkan olursa çok şey değişir
-
Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
Gslı Sevgili büyük Gs taraftarı bunu adam yerine bile koymaya gerek yok..Biz işimize bakalım..Sami yene belediyeyi gömelim gerisi teferruat..
Arkasspor, Kula'dan Murilo Radke'yi aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.