Arkasspor, Kula'dan Murilo Radke'yi aldı – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    , Kula'dan 'yi aldı

    Arkasspor, Kula'dan Murilo Radke'yi aldı

    VOLEYBOL Efeler Ligi'nde sezonu şampiyon 'ın ardından ikinci sırada tamamlayan , dış transferde ilk olarak Jeopark Kula Belediyespor'dan pasör 'yle anlaştı.

    Sezon sonunda altyapı patentli smaçör Gökhan Gökgöz'ün ayrıldığı ekibinin Brezilyalı Radke'ye prensipte söz kestiği öğrenildi. 1.98 boyunda, 28 yaşındaki pasör, Kula'dan önce Budva Rivejra, Kappesberg, Medley, Cimed, Pinheiros, Sada Cruzeiro, Ulbra, Unisul ve Sogipa takımlarında görev yaptı.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:39
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