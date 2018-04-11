Fenerbahçe ilk maçta Galatasaray'ı geçti – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    ilk maçta 'ı geçti

    Fenerbahçe ilk maçta Galatasaray'ı geçti

    Vestel Venus Sultanlar Ligi 3.'lük play-off serisinde , sahasında 'ı 25-20, 25-27, 26-24 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

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    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:56
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