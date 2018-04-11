Fenerbahçe ilk maçta Galatasaray'ı geçti
Vestel Venus Sultanlar Ligi 3.'lük play-off serisinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 25-20, 25-27, 26-24 ve 25-19'luk setlerle 3-1 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.
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- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 21:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Fenerbahçe ilk maçta Galatasaray'ı geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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