Bursa Olympiakos'u geçemedi

Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda final etabının rövanş maçında Yunanistan ekibi Olympiakos PSC Pireus ile karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda rakibini 3-2 yenmesine karşın evindeki maçı 3-1 kaybedince ikinci oldu. Yunanistan temsilcisi Olympiacos SFP Piraeus ise şampiyonluğa ulaştı.