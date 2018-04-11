Bursa Olympiakos'u geçemedi
Kadınlar CEV Challenge Kupası'nda final etabının rövanş maçında Yunanistan ekibi Olympiakos PSC Pireus ile karşılaşan Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda rakibini 3-2 yenmesine karşın evindeki maçı 3-1 kaybedince ikinci oldu. Yunanistan temsilcisi Olympiacos SFP Piraeus ise şampiyonluğa ulaştı.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 20:18
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
Yorum
galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
Yorum
Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
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