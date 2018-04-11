Bursa Olympiakos'u geçemedi – Fotomaç – 11 Nisan 2018
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    11 Nisan 2018, Çarşamba
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    'u geçemedi

    Bursa Olympiakos'u geçemedi

    Kadınlar CEV 'nda final etabının rövanş maçında ekibi PSC Pireus ile karşılaşan Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda rakibini 3-2 yenmesine karşın evindeki maçı 3-1 kaybedince ikinci oldu. Yunanistan temsilcisi Olympiacos SFP Piraeus ise şampiyonluğa ulaştı.


    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:18
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