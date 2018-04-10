Ziraat Bankası Erkekler CEV Kupası'nın ikinci tamamladı
Ziraat Bankası, Erkekler CEV Kupası'nın ikinci olarak tamamladı.
Erkekler CEV Kupası finalinde Rusya'nın Belogorie Belgorod takımına ilk maçta 3-0 mağlup olan Ziraat Bankası, kendi sahasında oynadığı rövanş maçında ilk iki seti 2-0 önde geçmesine karşın üst üste verdiği iki setle şampiyon olma şansını yitirdi ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 21:14
-
Ekici de ‘tek yön’ kurbanı!
Toplam 6
Yorum
FENERBAHÇE CUMHURİYETİ Aykut şaşırmış
-
Pereira'dan Abdülkadir Ömür’e övgü
Toplam 1
Yorum
erol la basıp durma milletin ayağına,nedir derdin.
-
Hayrettin Hacısalihoğlu'ndan Şenol Güneş açıklaması!
Toplam 2
Yorum
ERAY Bjk için yeterli bir td olabilir. Ama bjk'de başarılı olmak, TS'de başarılı olmaktan kolaydır. TS için yetersiz bir td.
Ziraat Bankası Erkekler CEV Kupası'nın ikinci tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.