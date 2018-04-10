Ziraat Bankası Erkekler CEV Kupası'nın ikinci tamamladı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Erkekler 'nın ikinci tamamladı

    Ziraat Bankası Erkekler CEV Kupası'nın ikinci tamamladı

    , Erkekler 'nın ikinci olarak tamamladı.

    Erkekler finalinde 'nın Belogorie Belgorod takımına ilk maçta 3-0 mağlup olan , kendi sahasında oynadığı rövanş maçında ilk iki seti 2-0 önde geçmesine karşın üst üste verdiği iki setle şampiyon olma şansını yitirdi ve turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:14
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