Ziraat Bankası kupa için sahada – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    kupa için sahada

    <a href="/index/ziraat-bankasi?id=16b27a1e-f784-4b82-bdf0-215220ce44dd" class="" rel="tag">Ziraat Bankası</a> kupa için sahada

    Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali rövanş maçında yarın Rusya'nın Belogorie takımını konuk edecek.

    Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Yunanistan Voleybol Federasyonundan Georgios Georgouleas yönetecek, yardımcılığını ise Çekya'dan Zdenek Grabovsky yapacak.

    Rusya'daki ilk karşılaşmayı 3-0 kaybeden , salondan 3-0 veya 3-1 galip ayrılması halinde maçı altın sete taşıyabilecek.

    'nın takım kaptanı , yaptığı açıklamada, finalde güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceklerini belirtti.

    Rusya'daki ilk maçta rakibin ataklarına engel olamadıklarını anlatan Ulaş, "Yarın 'nda taraftarların desteğiyle maçı altın sete taşıyıp kupayı kaldırmak istiyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Rakibimizi yenebilecek güçteyiz. Maça en iyi şekilde odaklanıp iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:55
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