Ziraat Bankası kupa için sahada
Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası finali rövanş maçında yarın Rusya'nın Belogorie takımını konuk edecek.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Yunanistan Voleybol Federasyonundan Georgios Georgouleas yönetecek, yardımcılığını ise Çekya'dan Zdenek Grabovsky yapacak.
Rusya'daki ilk karşılaşmayı 3-0 kaybeden Ziraat Bankası, salondan 3-0 veya 3-1 galip ayrılması halinde maçı altın sete taşıyabilecek.
Ziraat Bankası'nın takım kaptanı Ulaş Kıyak, yaptığı açıklamada, finalde güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceklerini belirtti.
Rusya'daki ilk maçta rakibin ataklarına engel olamadıklarını anlatan Ulaş, "Yarın Başkent Voleybol Salonu'nda taraftarların desteğiyle maçı altın sete taşıyıp kupayı kaldırmak istiyoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadromuz var. Rakibimizi yenebilecek güçteyiz. Maça en iyi şekilde odaklanıp iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:55
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Aatıf’ın forması Alper’e
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Alper efendi , maçtan sonra maçı tekrar bir izle bakalım , saha da yokları oynayıp , yürüyordun , milyon euroları almayı biliyorsun yazık.
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Skrtel’in ‘asistanı’ Valbuena!
Toplam 3
Yorum
TARAFTAR Aykut hoca sayesin de ,adam futboldan soğuyacak , Allah tan Valbuena tripli değil de çıkıp canla başla mücadele ediyor.
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Matador bir açıldı pir açıldı
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Lig bitti adam gol atmaya başladı , belki sezon sonu talibi çıkar da kurtuluruz.
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