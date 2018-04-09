Voleybolda dev maç – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Voleybolda dev maç

    Voleybolda dev maç

    Filede Efeler Ligi'nde şampiyon bugün belli olabilir.

    Filede Efeler Ligi'nde şampiyon bugün belli olabilir. Arkas ile oynadığı seride 2-1 önde olan , 18.00'de temsilcisi ile bir kez daha karşılaşacak. Halkbank mücadeleyi kazanması halinde art arda 3. kez şampiyonluğa ulaşacak. 15.00'te de BB-G.Saray maçı var.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:34
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