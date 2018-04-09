Müthiş geri dönüş – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Müthiş geri dönüş

    Müthiş geri dönüş

    final etabında inanılmaz bir maç oynandı. setlerde bir anda 2-0 öne geçti. Pes etmeyen maçı 3-2 kazanarak seride de 2-1’lik avantajı yakaladı

    Voleybolda playoff final etabı müthiş maçlara sahne oluyor... 4-1 yenik duruma düştüğü ilk sette bloklarla rakibine üstünlük kurup 12-10 öne fırladı. Set sonu nefes keserken Arkas 28-26 ile 1-0 öne geçti. Arkas, Bravo ile 2. sette etkili oldu. Burutay Subaşı ve Hernandez'in performansı 'a yeterli olmadı. 25-22 ile temsilcisi Arkas 2-0'ı buldu. HERNANDEZ, Faik ve Emre ile etkili olan Halkbank 25-22 ile skoru 2-1'e getirdi. Burutay'ın smaçlarıyla damga vurduğu 4. seti 25-18 alan Halkbank eşitliği buldu: 2-2. Karar setini 15-11 alan Halkbank maçı 3-2 kazanarak seride 2-1 öne geçti. 4. maç bugün oynanacak. Halkbank kazanırsa şampiyon olacak. Galatasara y ise 3.'lük-4.'lük maçında İstanbul Büyükşehir Belediye'ye 3-1 kaybetti. Seri 1-1'e geldi. Son maç bugün 'nin sahasında oynanacak.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:27
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