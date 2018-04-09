Eczacıbaşı şampiyonluk için sahaya çıkıyor
Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası finali rövanşında yarın Belarus temsilcisi Minchanka'yı konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Belarus'taki ilk maçtan 3-1 galip ayrılarak avantaj elde eden turuncu-beyazlı ekip, rövanşta 2 set alması halinde şampiyonluğa ulaşacak.
Karşılaşmayı Minchanka'nın 3-1 ve 3-0 kazanması durumunda ise kupayı kazanacak takım, altın setin ardından belli olacak.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:50
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Galatasaray'da kart sınırındaki futbolcular
Toplam 3
Yorum
görengören Serdarsız figulisizde kazanmayı bilmeli riske atılmamalı bilinir ki sınırdaki oyuncuyu atmak için hakemler fırsat kollar akıllı olma zamanı
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Şener Özbayraklı: 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor'
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Şener efendi o baskı acaba oynadığınız berbat futboldan kaynaklanabilir mi , taraftar artık sizin yüzünüzden maça gitmiyor. ne baskısı.
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Skrtel'in golüne Osmanlıspor'dan tepki
Toplam 4
Yorum
TARAFTAR Hakem ne yapacak tı , golü vermeyecek miydi , oldu olacak Fenerbahçe gol atınca sayılmasın, yok daha neler.
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