Eczacıbaşı şampiyonluk için sahaya çıkıyor – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Eczacıbaşı şampiyonluk için sahaya çıkıyor

    Eczacıbaşı şampiyonluk için sahaya çıkıyor

    Eczacıbaşı VitrA Takımı, CEV Kupası finali rövanşında yarın Belarus temsilcisi Minchanka'yı konuk edecek.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Belarus'taki ilk maçtan 3-1 galip ayrılarak avantaj elde eden turuncu-beyazlı ekip, rövanşta 2 set alması halinde şampiyonluğa ulaşacak.

    Karşılaşmayı Minchanka'nın 3-1 ve 3-0 kazanması durumunda ise kupayı kazanacak takım, altın setin ardından belli olacak.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:50
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