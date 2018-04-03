Ziraat Bankası ilk maçı kaybetti – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    ilk maçı kaybetti

    <a href="/index/ziraat-bankasi?id=16b27a1e-f784-4b82-bdf0-215220ce44dd" class="" rel="tag">Ziraat Bankası</a> ilk maçı kaybetti

    Ülkemizi 'nda temsil eden , final ilk maçında deplasmanda 'nın takımına 25-13, 25-15 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup oldu.

    Ülkemizi 'nda temsil eden , final ilk maçında deplasmanda 'nın takımına 25-13, 25-15 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup oldu.
    Bu müsabakanın rövanşı ise; 10 Nisan salı günü, saat 19.00'da, Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.

    HAKEMLER: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Ivan Momirov (Bulgaristan)
    SALON: Sports Palace Cosmos
    BELOGORIE BELGOROD: Nikolov, Poroshin, Iereshchenko, Muserskiy, Bakun, Tetyukhin, Obmochaev (L) (Eremin (L), Safonov)
    : Ulaş, Kurek, Emre, Konarski, Antonov, Koray, Volkan (L) (Vefa, Enes, Cacic)
    SETLER: 25-13, 25-15, 25-14
    SÜRE: 68 dakika (21',25',22')

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:01
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