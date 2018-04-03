Ziraat Bankası ilk maçı kaybetti
Ülkemizi 2018 Erkekler CEV Kupası'nda temsil eden Ziraat Bankası, final ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Belogorie Belgorod takımına 25-13, 25-15 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup oldu.
Ülkemizi 2018 Erkekler CEV Kupası'nda temsil eden Ziraat Bankası, final ilk maçında deplasmanda Rusya'nın Belogorie Belgorod takımına 25-13, 25-15 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup oldu.
Bu müsabakanın rövanşı ise; 10 Nisan salı günü, saat 19.00'da, Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak.
HAKEMLER: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Ivan Momirov (Bulgaristan)
SALON: Sports Palace Cosmos
BELOGORIE BELGOROD: Nikolov, Poroshin, Iereshchenko, Muserskiy, Bakun, Tetyukhin, Obmochaev (L) (Eremin (L), Safonov)
ZİRAAT BANKASI: Ulaş, Kurek, Emre, Konarski, Antonov, Koray, Volkan (L) (Vefa, Enes, Cacic)
SETLER: 25-13, 25-15, 25-14
SÜRE: 68 dakika (21',25',22')
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 21:01
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UEFA'dan G.Saray paylaşımı
Toplam 1
Yorum
gs taraftarı anlayamazsınız =)))
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Matador'dan müthiş dönüş
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Ne dönüşü ? geldiğinden beri bir şeyler yapmaya çalıştı, bizdeki orta saha arkasında olsa - en az- 25 golü var, seneye mutlaka kalmalı
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"F.Bahçe, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor!"
Toplam 3
Yorum
BULGARISTANLI ASLAN... 3 HAFTA SONRA GALATASARAY SAMPIYONLUK TURUNU ATTIKDAN SONRA FB.NIN RUYASIDA SON BULACAK.GERCEKLERLEN YUZ YUZE GELECEK.
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