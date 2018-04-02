Ziraat Bankası bir ilki başarmak istiyor – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    bir ilki başarmak istiyor

    Ziraat Bankası bir ilki başarmak istiyor

    Erkek Voleybol Takımı, ilk kez yükseldiği finalinde şampiyon olup kulüp tarihinde bir ilki daha gerçekleştirmek istiyor.

    Efeler Ligi'nin diğer başkent temsilcisi Halkbank'ın 2013'te 'nda elde ettiği şampiyonluk başarısını tekrarlamak isteyen kırmızı-beyazlı takımın kaptanı ve Polonyalı smaçör Bartosz Kurek, final etabında Rusya'nın Belogorie takımıyla yarın oynanacak ilk maç öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

    Kupada önemli bir aşamaya geldiklerine dikkati çeken deneyimli pasör Ulaş Kıyak, "Daha doğrusu kupada geleceğimiz en son noktadayız." ifadesini kullandı.

    Güçlü takımları turnuva dışında bırakarak finale kalma başarısı gösterdiklerini dile getiren Ulaş, "Finallerde ne olacağını tahmin etmek zordur. Daha önceki yıllarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan ve Avrupa'da tecrübeli bir Rus ekibine karşı mücadele edeceğiz. Rusya'dan iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz. Umarım Ankara'da oynanacak ikinci maçta kupayı kaldıran taraf biz oluruz." diye konuştu.

    "KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ"
    'nın önemli oyuncularından tecrübeli smaçör Bartosz Kurek de Rusya'da iyi bir sonuç elde ederek avantaj elde etmek ve Ankara'da da şampiyonluk sevinci yaşamak istediklerini söyledi.

    Kupada önemli galibiyetler elde ederek finale yükselme başarısı gösterdiklerini anlatan Kurek, "İyi işler yaparak bu seviyeye geldik. Final maçlarında asla favori takım yoktur. Finallerde sonucun ne olacağını kestirmek zor." yorumunu yaptı.

    Güçlü bir takıma karşı mücadele edeceklerini ancak Ziraat Bankası'nın da kaliteli bir takım olduğunu aktaran Kurek, "İyi oynayarak bu aşamaya geldik. Kulüp tarihinde bir ilki başararak finale kaldık. Bir ilki daha başarıp kupayı da kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

    Ligde hedeflerine ulaşamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Kurek, " bunun telafisi olabilir. Avrupa'da final oynayacak kadar güçlü bir ekibe sahibiz. Umarım Rusya'dan iyi bir sonuç elde edip Ankara'da şampiyonluk sevinci yaşarız." diyerek sözlerini tamamladı.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:13
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