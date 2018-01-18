Erzurum voleybolda çeyrek finalde
Antrenörler Mehmet Kırık ve Sinan Erhan yönetimindeki Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, ANALİG’de yoluna tam gaz devam ediyor. Mavi-beyazlı voleybolcular, çeyrek final maçları için Tokat’a gidecek.
Erzurumlu yıldız voleybolcular, şimdi gözünü Tokat'ta yapılacak olan çeyrek final müsabakalarına çevirirken, oradan da yarı final bileti almak istiyor. Antrenör Mehmet Kırık, Tokat'ta yapılacak olan Voleybol Anadolu Yıldızlar Ligi'ne katılma başarısı gösteren takımını kutlarken, sporcularını tebrik etti.
Kırık, " Bizlerden maddi manevi destelerini esirgemeyen il müdürümüz Fuat Taşkesenligil'e, Aşkale kaymakamımız Mehmet Aksu'ya, ilçe milli eğitim müdürümüz Serhat Erdem'e, spor şube müdürü Güngör Şenses'e, il temsilcimiz Aytekin Gültekin'e, Atatürk YİBO müdürü Abdulkadir Şimşek ve Mahmut Bıyık'a, ilçe müdürümüz Şuayip Gacır'a teknik heyet ve sporcular olarak teşekkür ediyoruz. Voleyboldaki başarımız ilimiz Erzurum ve İlçemiz Aşkale'ye hayırlı olsun" dedi.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 13:13
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Pektemek tur demek
Toplam 2
Yorum
CELAL ADAMLAR BJK I YENMIS BASLIK PEKTEMEK TUR DEMEK BU KADAR YANLI OLMAYIN YAPMAYIN LTF
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"Sneijder'e Amerika ve Çin'den de teklif geldi"
Toplam 1
Yorum
CELAL ANTEP İ OSMANLIYI ESKISEHIRI YAPTIGI GIBI YAPAR
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Aykut Kocaman, Elmas'ı neden oynatmadı?
Toplam 3
Yorum
aykut baskımı :) istanbulsporla oynuyon 2-0 avantajın var ne baskısı lig maçındamı baskı olmuycak ama transfer olan yiğiti oynatıyor bundan olmaz
Erzurum voleybolda çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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