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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    voleybolda çeyrek finalde

    <a href="/index/erzurum?id=99a8db6f-7986-4755-83f7-a77be6755b78" class="" rel="tag">Erzurum</a> voleybolda çeyrek finalde

    Antrenörler Mehmet Kırık ve Sinan Erhan yönetimindeki Yıldız Erkekler Voleybol Takımı, ANALİG’de yoluna tam gaz devam ediyor. Mavi-beyazlı voleybolcular, çeyrek final maçları için Tokat’a gidecek.

    voleybolda ANALİG'de yoluna tam gaz devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu (ANALİG) Voleybol maçlarında tarih yazmaya devam ediyor. Antrenörler Mehmet Kırık ve Sinan Erhan yönetiminde Aşkaleli sporculardan oluşan yıldız erkekler voleybol takımı, Ordu'da yapılan 1. Grup maçlarından çeyrek final maçlarına yükselmeyi başardı.

    Erzurumlu yıldız voleybolcular, şimdi gözünü Tokat'ta yapılacak olan çeyrek final müsabakalarına çevirirken, oradan da yarı final bileti almak istiyor. Antrenör Mehmet Kırık, Tokat'ta yapılacak olan Voleybol Anadolu 'ne katılma başarısı gösteren takımını kutlarken, sporcularını tebrik etti.

    Kırık, " Bizlerden maddi manevi destelerini esirgemeyen il müdürümüz Fuat Taşkesenligil'e, Aşkale kaymakamımız Mehmet Aksu'ya, ilçe milli eğitim müdürümüz Serhat Erdem'e, spor şube müdürü Güngör Şenses'e, il temsilcimiz Aytekin Gültekin'e, Atatürk YİBO müdürü Abdulkadir Şimşek ve Mahmut Bıyık'a, ilçe müdürümüz Şuayip Gacır'a teknik heyet ve sporcular olarak teşekkür ediyoruz. Voleyboldaki başarımız ilimiz Erzurum ve İlçemiz Aşkale'ye hayırlı olsun" dedi.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:13
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