VakıfBank, Grot Budowlani'yi ağırlayacak
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Polonya temsilcisi Grot Budowlani'yi konuk edecek. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
İlk maçında bir diğer Türk ekibi Galatasaray'ı 3-1 yenen VakıfBank grupta 2. sırada bulunurken, evinde Dinamo Moskova'ya 3-0 mağlup olan Grot Budowlani ise son sırada yer alıyor.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 10:53
-
En iyiler bende
Toplam 8
Yorum
Hasan Elindeki en iyileri söyliyim sağ açık dirar sadece koşar asist gole katkı yok denecek kadar topal teknik düşmanı hasan ali ismaili saymıyorum bile defans saatli bomba heran birinin hatasından gol yenebilir ve forvet janssen sakatlanırsa bittik.Bırakın bu ayakları ligde 1 takım bile korkmuyor futbolumuzdan
-
Burak derbiye yetişecek
Toplam 1
Yorum
tokatlı trabzondaki fener maçı, senin patlama maçı olsun inşallah
-
Trabzonspor'da bir ayrılık daha!
Toplam 8
Yorum
TOKATLI git güzel kardeşim, 30 yaşına geldin hala senin tiriplerinle uğraşıyo koskoca takım yahu
VakıfBank, Grot Budowlani'yi ağırlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.