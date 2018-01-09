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    09 Ocak 2018, Salı
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    , 'yi ağırlayacak

    VakıfBank, Grot Budowlani'yi ağırlayacak

    Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Polonya temsilcisi 'yi konuk edecek. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

    İlk maçında bir diğer Türk ekibi 'ı 3-1 yenen VakıfBank grupta 2. sırada bulunurken, evinde 'ya 3-0 mağlup olan Grot Budowlani ise son sırada yer alıyor.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 10:53
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