VakıfBank, Grot Budowlani'yi ağırlayacak

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Polonya temsilcisi Grot Budowlani'yi konuk edecek. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

İlk maçında bir diğer Türk ekibi Galatasaray'ı 3-1 yenen VakıfBank grupta 2. sırada bulunurken, evinde Dinamo Moskova'ya 3-0 mağlup olan Grot Budowlani ise son sırada yer alıyor.