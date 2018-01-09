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    09 Ocak 2018, Salı
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    Filede derbi günü

    Erkekler 'nin 12. haftasında ezeli rakipler karşı karşıya gelecek. Akatlar'da oynanacak karşılaşmada ile kozlarını paylaşacak. Bu dev mücaadele saat 14.00'de başlayacak.
    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:23
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