Hedef galibiyet hasretine son vermek
Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden, devre arasında Baş Antrenör Bora Şensoy ile yollarını ayırıp, boşalan bu göreve Kürşad Çetin'i getiren Salihli Belediyespor, ikinci devrenin ilk haftasında Cumartesi günü İstanbul ekiplerinden Yeşilyurt'u konuk edecek. Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan ve saat 14.00'da başlayacak olan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, rakibini yenerek, galibiyet hasretine son vermek istiyor.
Tüm sporseverleri maça davet eden Baş Antrenör Çetin, taraftarların desteğiyle sahadan 3 puan ile ayrılacaklarını söyledi.
Öte yandan Salihli Belediyespor son olarak ligin 9. haftasında konuk ettiği Rota Koleji'ni 3-2 yenmişti. Maç öncesinde Salihli Belediyespor grubunda topladığı 20 puanla 8. sırada yer alırken, Yeşilyurt 12 puanla 11. sırada bulunuyor.
- 05 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:45
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Kravets harekatı
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu adam gelirse Konya çok güçlenir..Bazı maçları 6-0 bile kazanabilir Konya'ya ceza verdirenlerden intikamını da alır.
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Persie dönemi bitti
Toplam 12
Yorum
aslan çok şükür şu pörsükten kurtuldu millet. bi daha böyle sakat oyuncu alınmamalı ve sözleşme yapılırken maçbaşı ücret olmalı.
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Balotelli olmaz
Toplam 1
Yorum
kartel Milyonlar dökülen Baykolar ,Mitroviçlere ne oldu.
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