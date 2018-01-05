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    05 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hedef galibiyet hasretine son vermek

    Hedef galibiyet hasretine son vermek
    İlk devrenin son 4 haftasında üst üste aldığı mağlubiyetlerle taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan ve devre arasında Baş antrenör değişikliğine giden Takımı, 2. devrenin ilk haftasında konuk edeceği Yeşilyurt'u yenerek, devreye galibiyetle başlamak istiyor.

    Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden, devre arasında Baş Antrenör Bora Şensoy ile yollarını ayırıp, boşalan bu göreve Kürşad Çetin'i getiren Salihli Belediyespor, ikinci devrenin ilk haftasında Cumartesi günü İstanbul ekiplerinden Yeşilyurt'u konuk edecek. Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak olan ve saat 14.00'da başlayacak olan karşılaşmada yeşil-beyazlı ekip, rakibini yenerek, galibiyet hasretine son vermek istiyor.
    Tüm sporseverleri maça davet eden Baş Antrenör Çetin, taraftarların desteğiyle sahadan 3 puan ile ayrılacaklarını söyledi.

    Öte yandan Salihli Belediyespor son olarak ligin 9. haftasında konuk ettiği Rota Koleji'ni 3-2 yenmişti. Maç öncesinde Salihli Belediyespor grubunda topladığı 20 puanla 8. sırada yer alırken, Yeşilyurt 12 puanla 11. sırada bulunuyor.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:45
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