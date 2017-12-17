Kupa Voley’de final belli oldu

Erkekler Kupa Voley'de finalin adı belli oldu.İnegöl'ü 3-0 mağlup eden Maliye Piyango ve İstanbul BBSK'yi 3-0'la geçen Halkbank finalde karşılaşacak. Maliye Piyango ve Halkbank arasındaki mücadele Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda bugün saat 14.00'te başlayacak.