 Kupa Voley’de final belli oldu – Fotomaç – 17 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Kupa Voley’de final belli oldu

    Kupa Voley’de final belli oldu

    Erkekler Kupa Voley'de finalin adı belli oldu.İnegöl'ü 3-0 mağlup eden Maliye Piyango ve İstanbul BBSK'yi 3-0'la geçen Halkbank finalde karşılaşacak. Maliye Piyango ve Halkbank arasındaki mücadele Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda bugün saat 14.00'te başlayacak.

    1. 17 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kupa Voley’de final belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN