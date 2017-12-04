Arkas'ta ilk hedef gruptan çıkmak

Hoag, Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında, dünyanın kulüpler seviyesindeki en iyi turnuvasında oynayacaklarını belirtti.

Çok yetenekli bir takıma karşı oynayacaklarını ifade eden Hoag, "Zaksa Kedzierzyn Kozle'deki oyuncuların bir çoğu Polonya Milli Takımı'nda oynuyor. Dünyanın en iyi pasörlerinden biri karşımızda olacak. Sonraki rakip Belçika'dan Noliko Maaseik. Bu sene bütçe sıkıntısı yaşadıkları için güçsüz gözükseler de yıllardır bu turnuvada oynuyorlar. Nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. O maç da zor olacak. Diğer takım ise İtalya'dan Diatec Trentino. Bu sene sezona yavaş başladılar ama gün geçtikçe daha iyi oynuyorlar, takım güçlü." diye konuştu.

OĞLUNA RAKİP OLACAK

Arkas Spor'un antrenörü Hoag, oğlu Nicholas Hoag'ın İtalya ekibinde forma giydiğinin hatırlatılması üzerine, "Oğlum da ben de kazanmak isteyeceğiz. Gün geçtikçe daha iyi oynuyor. Maç geldiği zaman göreceğiz." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk amaçlarının gruptan çıkmak olduğunu kaydeden Hoag, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaksa'nın, Trentino'nun olduğu grup güçlü olacaktır. Ana amacımız bu gruptan çıkıp sonraki hedeflere gitmek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar zorlu geçiyor. İyi başlamak çok önemli. Çarşamba günü de zorlu geçecek. İlk maçlarda iyi sonuç elde ederseniz öyle devam eder."

BRAVO: "EN İYİ TAKIMLARA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ"

Arkas Spor'un Brezilyalı smaçörü Joao Paulo Pereira Bravo da bu turnuvada oynamanın kendileri için fırsat ve zevk olduğunu belirtti.

Bravo, "En iyi takımlara, en iyi oyunculara karşı mücadele edeceğiz. Özellikle Belçika'daki Maaseik maçı zor geçecek." ifadesini kullandı.