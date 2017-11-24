Voleybol'da haftanın programı
Voleybolda Efeler Ligi'ne 11. hafta, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 9. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde maç programı şöyle:
- Efeler Ligi
Yarın:
16.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Metro Enerji)
26 Kasım Pazar:
15.00 İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (GS Park)
17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Beşiktaş (Afyonkarahisar Atatürk)
17.00 Ziraat Bankası-Halkbank (TVF Başkent)
19.00 Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent)
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Nilüfer Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)
14.00 Galatasaray-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (GS Park)
15.00 İlbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
16.00 Eczacıbaşı VitrA-Seramiksan (Eczacıbaşı)
17.00 VakıfBank-Fenerbahçe (VakıfBank Spor Sarayı)
17.00 Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş (Anafartalar)
- 24 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:48
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Behich adım adım
Toplam 2
Yorum
sdf sdf ismin seni ele veriyor bursaspor taraftarı :)
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Fener'i istiyor
Toplam 11
Yorum
UZMAN DR O PARAYI BANA VERSİNLER FENERE YENİ TAKIM KURARIM VE ŞAMPİYON OLUR. BU TAKIMIN ADI YETER YETERKİ ALINAN OYUNCULAR KADIKÖY BOGASI GİBİ SALDIR
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Anahtar teslim
Toplam 6
Yorum
Fatih Terim Varligin bir dert, Yoklugun bambaska dert!!
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