 Voleybol'da haftanın programı – Fotomaç – 24 Kasım 2017 ;
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    24 Kasım 2017, Cuma
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    Voleybol'da haftanın programı

    Voleybol'da haftanın programı

    Voleybolda Efeler Ligi'ne 11. hafta, Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne ise 9. hafta maçlarıyla devam edilecek.

    Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde maç programı şöyle:


    - Efeler Ligi

    Yarın:

    16.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Metro Enerji)

    26 Kasım Pazar:

    15.00 İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)

    15.00 Galatasaray HDI Sigorta-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (GS Park)

    17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Beşiktaş (Afyonkarahisar Atatürk)

    17.00 Ziraat Bankası-Halkbank (TVF Başkent)

    19.00 Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent)


    - Vestel Venus Sultanlar Ligi

    Yarın:

    14.00 Nilüfer Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)

    14.00 Galatasaray-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (GS Park)

    15.00 İlbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

    16.00 Eczacıbaşı VitrA-Seramiksan (Eczacıbaşı) 

    17.00 VakıfBank-Fenerbahçe (VakıfBank Spor Sarayı)

    17.00 Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş (Anafartalar)

    1. 24 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:48
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