Voleybol'da haftanın programı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde maç programı şöyle:



- Efeler Ligi

Yarın:

16.00 Fenerbahçe-Arkas Spor (Metro Enerji)

26 Kasım Pazar:

15.00 İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (İnegöl)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (GS Park)

17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Beşiktaş (Afyonkarahisar Atatürk)

17.00 Ziraat Bankası-Halkbank (TVF Başkent)

19.00 Maliye Piyango-Jeopark Kula Belediyespor (TVF Başkent)



- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Nilüfer Belediyespor-Halkbank (Cengiz Göllü)

14.00 Galatasaray-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (GS Park)

15.00 İlbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 Eczacıbaşı VitrA-Seramiksan (Eczacıbaşı) 

17.00 VakıfBank-Fenerbahçe (VakıfBank Spor Sarayı)

17.00 Çanakkale Belediyespor-Beşiktaş (Anafartalar)