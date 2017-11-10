Voleybol'da haftanın programı

Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank maçı, VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi karşılaşması nedeniyle 14 Kasım Salı günü yapılacak.

Efeler Ligi'nde de Fenerbahçe-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik maçı, Fenerbahçe'nin deplasmanda yaptığı CEV Şampiyonlar Ligi karşılaşması nedeniyle 15 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

Yarın:

14.00 Beşiktaş-Halkbank (BJK Akatlar)

14.00 Galatasaray-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

17.00 İlbank-Fenerbahçe (TVF Başkent)

17.00 Çanakkale Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Anafartalar)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Seramiksan (Cengiz Göllü)

14 Kasım Salı:

18.00 Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank (Burhan Felek)

- Efeler Ligi

12 Kasım Pazar:

14.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)

14.00 İnegöl Belediyespor-Afyon Belediyesi Yüntaş (İnegöl)

15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Galatasaray Park)

15.00 Arkas Spor-Jeopark Kula Belediyespor (Atatürk Vestel Venus)

17.00 Ziraat Bankası-Beşiktaş (TVF Başkent)

15 Kasım Çarşamba:

15.00 Fenerbahçe-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (Metro Enerji)