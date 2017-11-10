Voleybol'da haftanın programı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 7, Efeler Ligi'ne ise 9. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'ndeki Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank maçı, VakıfBank'ın CEV Şampiyonlar Ligi karşılaşması nedeniyle 14 Kasım Salı günü yapılacak.
Efeler Ligi'nde de Fenerbahçe-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik maçı, Fenerbahçe'nin deplasmanda yaptığı CEV Şampiyonlar Ligi karşılaşması nedeniyle 15 Kasım Çarşamba gününe ertelendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Vestel Venus Sultanlar Ligi
Yarın:
14.00 Beşiktaş-Halkbank (BJK Akatlar)
14.00 Galatasaray-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
17.00 İlbank-Fenerbahçe (TVF Başkent)
17.00 Çanakkale Belediyespor-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas (Anafartalar)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Seramiksan (Cengiz Göllü)
14 Kasım Salı:
18.00 Eczacıbaşı VitrA-VakıfBank (Burhan Felek)
- Efeler Ligi
12 Kasım Pazar:
14.00 Maliye Piyango-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (TVF Başkent)
14.00 İnegöl Belediyespor-Afyon Belediyesi Yüntaş (İnegöl)
15.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Galatasaray Park)
15.00 Arkas Spor-Jeopark Kula Belediyespor (Atatürk Vestel Venus)
17.00 Ziraat Bankası-Beşiktaş (TVF Başkent)
15 Kasım Çarşamba:
15.00 Fenerbahçe-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik (Metro Enerji)
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:49
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Durmak yok!
Toplam 1
Yorum
sarı kanarya ister hergün idmanyapın isteren iyi hoca ve topçuları transfer edin boşuna masraf. suni şampiyonu suni hakemler belirlemiş PAFla maçlara çık
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Çilingir Belhanda
Toplam 7
Yorum
hagi10 iyi mi kötü mü hala anlayamadım.
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Limana yaklaşıyor
Toplam 1
Yorum
taraftar fenerin transfer komitesi 40 yılda bir iyi adam buluyo onada hemen beşiktaş talip oluyo :))
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