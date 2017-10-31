Ziraat Bankası, Avrupa mücadelesine Samsun'dan başlayacak

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Craiova ile 5 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacak Ziraat Bankası, rakibini bu maçın rövanşında 20 Aralık'ta Samsun'da konuk edecek. Başkent ekibi, Rumen temsilcisini elemesi durumunda sahasındaki maçları farklı şehirlerde oynamaya devam edecek. Geçen sezon Challenge Kupası'nda mücadele eden Ziraat Bankası, iç saha karşılaşmalarını Bursa ve İzmir'de oynamıştı. Ziraat Bankası, taraftarların yoğun ilgisinden dolayı bu sezon da Avrupa kupası maçlarına Türkiye'nin farklı şehirlerinde çıkma kararı aldı.