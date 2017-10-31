 Ziraat Bankası, Avrupa mücadelesine Samsun'dan başlayacak – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    , Avrupa mücadelesine Samsun'dan başlayacak

    Ziraat Bankası, Avrupa mücadelesine Samsun'dan başlayacak

    Türkiye'yi 2017-2018 sezonunda Erkekler CEV Kupası'nda temsil edecek başkent ekibinin, Romanya temsilcisi Craiova ile oynayacağı iç saha maçına Samsun ev sahipliği yapacak.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Craiova ile 5 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacak , rakibini bu maçın rövanşında 20 Aralık'ta Samsun'da konuk edecek. Başkent ekibi, Rumen temsilcisini elemesi durumunda sahasındaki maçları farklı şehirlerde oynamaya devam edecek. Geçen sezon Challenge Kupası'nda mücadele eden Ziraat Bankası, iç saha karşılaşmalarını Bursa ve İzmir'de oynamıştı. Ziraat Bankası, taraftarların yoğun ilgisinden dolayı bu sezon da Avrupa kupası maçlarına Türkiye'nin farklı şehirlerinde çıkma kararı aldı.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:18
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