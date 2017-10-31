Ziraat Bankası, Avrupa mücadelesine Samsun'dan başlayacak
Türkiye'yi 2017-2018 sezonunda Erkekler CEV Kupası'nda temsil edecek başkent ekibinin, Romanya temsilcisi Craiova ile oynayacağı iç saha maçına Samsun ev sahipliği yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Craiova ile 5 Aralık'ta deplasmanda karşılaşacak Ziraat Bankası, rakibini bu maçın rövanşında 20 Aralık'ta Samsun'da konuk edecek. Başkent ekibi, Rumen temsilcisini elemesi durumunda sahasındaki maçları farklı şehirlerde oynamaya devam edecek. Geçen sezon Challenge Kupası'nda mücadele eden Ziraat Bankası, iç saha karşılaşmalarını Bursa ve İzmir'de oynamıştı. Ziraat Bankası, taraftarların yoğun ilgisinden dolayı bu sezon da Avrupa kupası maçlarına Türkiye'nin farklı şehirlerinde çıkma kararı aldı.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 13:18
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TCelcius olum çocuğuda hiç edeceksiniz verin BEŞİKTAŞA the champions legue nde oynatalım kâra da ortak olalım en az 60 a satarız 30 size 30 u biz
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