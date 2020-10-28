Turgay Demir'den Erol Bulut'a sert gönderme! "Bir bakarsın yeni hoca gelmiş"

Son dakika Fenerbahçe haberi: A Spor'un usta yorumcusu Turgay Demir, Bire Bir Futbol programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Demir, "Olmaz olmaz deme Erol Hoca, 2 mağlubiyette bir bakarsın yeni hoca gelmiş." ifadelerini kullandı.

Fenerbaçe Teknik Direktörü Erol Bulut'u eleştiren Demir, "Bütün genellemeler tehlikelidir Erol hoca. Böyle yıldız tanımam, onu tanımam... Bırak bu maç bitti önüne bak. Olmaz olmaz deme Erol Hoca, 2 mağlubiyette bir bakarsın yeni hoca gelmiş. Sezon sonuna kadar işine bak.Fenerbahçe'yi şampiyon yap heykelini dikerler." dedi.