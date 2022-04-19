TRABZONSPOR KAYSERİSPOR ZTK MAÇINI CANLI İZLE | İşte Fırtına'nın 11'i! Peki Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde Trabzonspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda?

Trabzonspor Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası maçını CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası Yarı Fianl karşılaşmasında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyorlar. Bordo mavili ekip zorlu müsabakadan galip gelerek Kayseri'deki rövanş karşılaşması öncesinde avantajı eline geçirmek istiyor. Misafir takım ise deplasmandan en iyi skorla ayrılıp ikinci karşılaşma öncesi üstünlük kazanmanın peşinde. Fırtına bu maçta Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Kouassi ve Cornelius 11'i ile başlayacak. 19 Nisan Salı günü saat 20:30'da başlayacak. Maç Medical Park Stadyumu'nda oynanacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. Trabzonspor - Kayserispor maçını CANLI izle...