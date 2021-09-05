Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı yıldız için çarpıcı yorum! "Süper Lig'deki şansı yüksek değil" (BJK spor haberi)

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı'mız, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0'lık skorla mağlup etti. Beşiktaş'ın yeni transferi Kenan Karaman, millilerin 3. golünü kaydeden isim oldu. Kenan'ın siyah-beyazlılardaki durumunu değerlendiren A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Hüseyin Özkök, "Süper Lig'deki şansı çok yüksek değil." ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)