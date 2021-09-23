SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Flaş sözler! "Fenerbahçe'de problem..." (FB spor haberi)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 6.haftasında evinde GZT Giresunspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de ilk 11 tam olarak belirlenemiyor. Her maça farklı 11 ile sahaya çıkan Fenerbahçe ile ilgili kouşan Mehmet Emin Uluç,"İstikrar anlamında problem var. Gustavo'ya eşlik eden oyuncu yok. Fenerbahçe'nin ilk 11'inden 9'unu sayabilmemiz gerekir. Fenerbahçe'de problem gol atamamak değil, pozisyon üretmek." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)