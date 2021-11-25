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Web Tv Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe şifresiz izle
Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe şifresiz izle

Olympiakos Fenerbahçe maçı canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe şifresiz izle

25.11.2021 | 23:47

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk oluyor. Fenerbahçe, Olympiakos ile oynadığı ilk maçtan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe, son olarak oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında Antwerp'i 3-0'lık skorla mağlup etmiş ve gruptan çıkmak için önemli bir aşama kaydetmişti. Fenerbahçe'nin Olympiakos maçı öncesi grupta 5 bulunuyor ve 3. sırada. Olympiakos ise 6 puanla 2. sırada yer alıyor. Olympiakos Fenerbahçe maçı EXXEN CANLI YAYIN izle! Olympiakos Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi canlı yayın ' https://www.exxen.com/tr ' linkinden izlenebilir...
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