LGS birincilerinden Ahmet Nusret Turan başarısının sırrını anlattı!

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. İyi bir üniversite hayali kuran öğrenciler büyük bir heyecan yaşadı. Bu yılki LGS'de 193 aday 500 tam puan alma başarısı gösterdi. Bu öğrencilerden biri de Akşemsettin Ortaokulu'nda öğrenim gören Ahmet Nusret Turan'dı. Turan, başarısının sırrını ve yaşadıklarını A Haber'e anlattı. LGS şampiyonu Turan, "Okulumuz, öğretmenlerimiz çok iyi. Ailem de öğretmen kökenli, süreci çok iyi yönettiler" ifadelerini kullandı. İşte o röportaj...