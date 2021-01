Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Sumudica'ya cevap!

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, Sumudica'nın açıklamalarının ardından A Spor'a bağlanarak açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Bizim kendisine toplam ödememiz, yardımcıları dahil 1.2 milyon Euro. Şu an 1.6 milyon Euro istiyor. Tüm başarıyı üstüne alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Malzemeciden, futbolculara ve yönetime bir başarı varsa ortak başarıdır." dedi.

İŞTE BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMASI:

Süper Lig'de 21 takım var, bu 21 takım içinden hiçbirinin hocası 2 aydır sözleşme konuşmuyor. Böyle bir şey olabilir mi? Her maçtan sonra sözleşme, sözleşme, sözleşme! Spor ekonomisi çok kötü. Tribünler boş, reklam gelirimiz yok. Biz bu seneki ücretinde herhangi bir indirim istemedik. Maaşı neyse ödüyoruz. Bizim kendisine toplam ödememiz, yardımcıları dahil 1.2 milyon Euro. Şu an 1.6 milyon Euro istiyor. Tüm başarıyı üstüne alıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Malzemeciden, futbolculara ve yönetime bir başarı varsa ortak başarıdır. Şu oyuncu iyi oynadı da kazandık diye bir şey duydunuz mu şimdiye kadar? Yüzde 10 indirim istediğimiz doğru. 2 hoca değiştiren var, 3 hoca değiştiren var. Biz hocamızın arkasında duruyoruz, ona saygı duyuyoruz. Ama bu açıklamalar yanlış. Yaptığı şey talihsizlik. Tüm Türkiye'de maaşı ve primleri günü gününe ödeyen tek kulübüz. Bunu da tüm Türkiye bilsin. Biz hocamıza durumumuzu anlattık, indirim istedik. Bunun saygısızlıkla ne alakası var? Barcelona bile zor durumda. Sarı kart gördü sahip çıktık, kırmızı kart gördü sahip çıktık. Her zaman arkasında durduk. Futbolculara para verdiğinde, jest yaptım dedi. Ben de "Bize de jest yap. İndirim yap" dedim. Bunu kulüp benden para istedi diye aksettiriyor. Biz kendisine teklifimizi yaptık. Yine de maaşının üstünde bir teklif yaptık. Onun cevabını bekliyor. Devam edip etmeyeceği o zaman belli olacak.