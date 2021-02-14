Galatasaray - Kasımpaşa maçı oynanacak mı? İşte Türk Telekom Stadı'ndan görüntüler

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkili olurken, gözler Galatasaray - Kasımpaşa maçına çevrildi. Meteorolojiden gelen son bilgilere göre kar yağışının maçın oynanacağı saatte de etkili olması bekleniyor. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maçı ertelenecek mi? İşte Türk Telekom Stadı'ndan son görüntüler...

İstanbul için günlerdir yapılan uyarı sonrası kar yağışı gece saatlerinde başladı. Şehri tamamen esir alan yağış nedeniyle birçok bölgede kar yolları ve çatıları kapladı. Kar yağışı nedeniyle daha önce saati değiştirilerek 16.00'ya alınan Galatasaray - Kasımpaşa maçının oynanıp oynanmayacağı ise merak konusu oldu. Meteorolojiden gelen son dakika tahminine göre kar etkisini bu gece saatlerine kadar sürdürecek. Karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceği ise maç saatinde belli olacak.

TÜRK TELEKOM STADINDA ZEMİNE BRANDALI KORUMA

İstanbul'da kar yağışı alarmı sonrası Galatasaray stat zeminini korumak için brandalı önlem almıştı. Sarı-kırmızılı ekip zeminin kar yağışından etkilenmemesi ve kar tutmaması için, yeşil sahanın tamamını branda ile kapattı. Maç saatine yakın brandanın kaldırılması beklenirken, öğle saatlerinde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle zeminin beyaz örtüyle kaplanması muhtemel görünüyor.

ERTELENİRSE NE ZAMAN OYNANACAK?

Maçın hakemi Erkan Özdamar'ın erteleme kararı vermesi durumunda öncelikli olarak maçın 24 saat erteleneceği öngörülüyor. Yarın aynı saatte de olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumunda maç ile ilgili takvim belirlemesini TFF açıklayacak.





MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, kar yağmasına önlem olarak erkene alınması nedeniyle saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta F.Bahçe derbisini kazanıp liderliğe oturdu ama maç sonrası yaşananlar nedeniyle bu sevinç çok kısa sürdü. Hakem, fazla seyirci alınması tartışmaları, Arda'nın sosyal medyaya düşen küfürlü görüntüleri Cimbom'da konsantrasyon bozukluğu yarattı.





Sarı kırmızılı ekip, bu havada çıktığı Türkiye Kupası maçında Alanyaspor'a elenmekten kurtulamadı. Üstüne de Arda'ya 2, Oğulcan'a 3 maç ceza verilmesi, buna karşılık Fenerbahçe'ye stada fazla seyirci sokulmasından işlem yapılmaması sinirleri daha da gerdi. Bugün rakip Kasımpaşa ve bu ortamda sarı-kırmızılı takımın sahaya ne kadar konsantre olacağı bilinmiyor. Ayrıca daha önce 2 kez ilk sıraya yükselmesine karşın liderliği bir sonraki haftaya taşıyamayan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılamazsa bir kez daha zirveyi rakiplerine kaptıracak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY - Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Linnes(Ömer), Taylan, Etebo, Gedson, Emre Kılınç, Onyekuru, Mohamed

KASIMPAŞA - Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tosic, Haddadi, Aytaç, Bistrovic, Koomson, Hodzic, Hajradinovic, Thelin