GALATASARAY HABERLERİ - Levent Tüzemen'den Galatasaray'a sert sözler! "2 Rumene 10 milyon verenler utansın"

Spor haberi... Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Aslan'ın Rumen oyuncuları Cicaldau ve Morutan'ı takıma katan isimleri eleştirdi. Tüzemen, "Galatasaray'ı bu kadroya mahkum edenler utansın. Bu takıma transfer yapanlar, bu oyuncuları transfer edenler, 2 Rumen'e 10 milyon euro verenler utansın." ifadelerini kullandı.