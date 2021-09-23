GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'e eleştiri! "Başka hocalar bunu yapmıyor"

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Fatih Terim, "Galatasaraylılar bilmelidir ki 1 Ocak'ta bambaşka bir Galatasaray olacak" ifadelerini kullanmıştı. Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz ise yaptığı yorumda, "Fatih hoca yıllardır ocak ve haziranı işaret ediyor. Başka hocalar bunu yapmıyor " dedi. (GS spor haberi)