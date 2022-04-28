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Web Tv Video FENERBAHÇE HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan İsmail Kartal sözleri! "Yerinde olsam çoktan kapıya tekmeyi vurup çıkmıştım"
FENERBAHÇE HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan İsmail Kartal sözleri!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan İsmail Kartal sözleri! "Yerinde olsam çoktan kapıya tekmeyi vurup çıkmıştım"

28.04.2022 | 21:20

Spor haberi... Sezon sonuna kadar takımın başına teknik direktör İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe, gelecek yıl takımı dünyaca ünlü bir hocaya emanet etmeyi düşünüyor. Sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Portekiz'e giderek Jorge Jesus ile birebir görüşürken; bu gelişmeyi A Spor'un duayen yorummcusu Hıncal Uluç değerlendirdi. "Ali Koç'un durmadan antrenör değiştirmesinin sebebi kendisini sağlama almak" diyen Uluç, "Kendinizi İsmail Kartal'ın yerine koyun, ben çoktan kapıya tekmeyi vurup gitmiştim" ifadelerini kullandı. | İşte o sözler... (FB spor haberi)

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