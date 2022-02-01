FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'den Antero Henrique hamlesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un, Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in sportif direktörü Antero Henrique ile temasa geçtiği öğrenildi. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. Kul ayrıca Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Efecan Karaca transferiyle ilgili son bilgileri de aktardı. (FB spor haberi)