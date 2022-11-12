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Web Tv Video FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu Joao Pedro'nun kırmızı kartını değerlendirdi!
FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu Joao Pedro'nun kırmızı kartını değerlendirdi!

FENERBAHÇE HABERLERİ - Erman Toroğlu Joao Pedro'nun kırmızı kartını değerlendirdi!

12.11.2022 | 23:46

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'u ağırladı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçeli Joao Pedro'nun gördüğü kırmızı kartı değerlendirdi. Toroğlu, "Alexis oyuncu kafayı sokmasaydı hakem faulü vermezdi. Tekme, kol ile omuz arasına geliyor. Şu hareketi yapma. Riskli. Hakeme bir şey diyemezsin. Rakibi görmüyorsan yapma. Sarı verse bir şey demem." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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